По данным областного минздрава, обстановка в ЕАО по COVID-19 на 19 января следующая:Число заболевших за время пандемии - 4014 человек. Справились с инфекцией 3539 человек, 95 летальных исходов.41 человек госпитализирован, 339 человек лечатся амбулаторно.В декабре коечный фонд в ЕАО для больных с COVID-19 был увеличен до 318 коек, из которых в настоящее время занято 56 штук.Дома на карантине сидят 159 человек.За минувшие сутки проведено 129 тестов на коронавирус.В области 234 пациента находятся на лечении с пневмонией. Из них 10 детей. Госпитализировано 102 человека, из них четыре ребенка старше одного года. На искусственной вентиляции легких находится один человек.