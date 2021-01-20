По информации прокуратуры города Хабаровска, в связи с отключением от горячей воды и отопления 56 жилых домов, трех дошкольных и одного общеобразовательного учреждения, началась проверка.Напомним, 18 января 2021 года из-за повреждения на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 56 домов, одно общеобразовательное и три дошкольных учреждения. Прокурор города Хабаровска дал указание прокуратуре Железнодорожного района начать проверку по этому делу.В ходе этой проверки будет даваться оценка обоснованности отключения воды и тепла, и продолжительность ремонта. Кроме того, оценку дадут и состоянию инженерных сетей, на которых и произошла авария.Если в результате проверки появятся соответствующие основания, то прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.