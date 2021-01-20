За прошлый год в регионе было отремонтировано свыше 80 километров муниципальных электросетей. Верхнебуреинский, Нанайский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Ульчский районы и город Бикин получили на эти цели краевое финансирование. Всего на материалы и оборудование было выделено более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.- Восстановление муниципальных электросетей проводится в рамках комплексного плана мероприятий по обеспечению устойчивого, надежного и безопасного электроснабжения населения Хабаровского края, - говорят в министерстве ЖКХ края.Данный план, разработанный по указанию главы края, рассчитан на период с 2020 по 2023 годы. За 2020 год муниципалитеты уже отремонтировали сети в 33 населенных пунктах. В план входят те муниципальные образования, где чаще всего случались аварии. Особое внимание уделяется мониторингу сбоев в зимний период. В холода электросети нагружены больше, так как за их счет обеспечивается и тепло.На сегодняшний день в регионе эксплуатируется более 8,5 тысяч километров муниципальных электросетей. Следование заявленному плану и проведение всех назначенных мероприятий повысят качество и надежность электроснабжения потребителей, а также помогут переживать холодные отопительные периоды без сбоев.