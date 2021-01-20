За минувшие сутки в краевой столице произошло 53 дорожно-транспортных происшествия. В четырех из них пострадали люди. Об этом сообщили в ГИБДД города Хабаровска.Так, вчера ночью, водитель на автомобиле Nissan Tiida не уступил дорогу и столкнулся с машиной марки Mercedes Benz Е-300. Изначально происшествие было оформлено без пострадавших, однако затем виновник аварии обратился в больницу, у него диагностировали закрытый перелом ребер.Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера рано утром. Водитель машины Toyota Mark-2 наехал на пешехода. В результате женщина-пешеход получила травму коленного сустава.Вчера днем водитель машины Toyota Camry не справился с управлением автомобиля и выехал за пределы дороги, где врезался в дорожное ограждение. У мужчины диагностировали открытую рану лобной области.Уже в конце рабочего дня водитель автомобиля Toyota Estima Emina столкнулся машиной Toyota Passo. Причина – несоблюдение дистанции. Изначально происшествие оформили без пострадавших, однако затем женщина – водитель Passo обратилась в больницу.За прошедшие сутки в краевой столице 204 раза нарушили правила дорожного движения. Среди них пьяными катались 7 человек, на «встречку» выскочил один автомобилист, на «красный» проехало две машины. 19 раз не пропустили пешеходов, трое неправильно перевозили детей, и шестеро автолюбителей не пристегнулись ремнями безопасности.