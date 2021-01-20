В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство детского сада и спортивного комплекса Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Вскоре в Городе юности откроется новый многофункциональный спортивный комплекс. В нем будет большой зал для игрового спорта и крытый корт.

Второй объект - детский сад на 360 мест. Вчера Александр Жорник, мэр Комсомольска посетил стройки. Спортивный комплекс построится к концу этого года, работы идут по графику, детский сад должен открыться уже к концу этого года.

В пресс-службе администрации города Комсомольска-на-Амуре рассказали, что в городе редко строятся детские сады. Последний сдавался в 2014 году. На данный момент работающие сады переуплотнены детьми, и новый садик очень нужен городу.