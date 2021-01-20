Хабаровск снова атакуют ОРВИ и пневмония

В Хабаровск снова пришли ОРВИ и пневмония Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровск снова вернулись заболевания ОРВИ и пневмония. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска со ссылкой на горздрав.

За первую рабочую неделю января, с 11 по 17 число, в больницы города обратилось 4763 человека с жалобами на соответствующие симптомы. Из них 1438 взрослых и 2235 детей. Из общего количества обратившихся госпитализировали пятерых детей и шестерых взрослых.

Случаев гриппа в Хабаровске пока не зарегистрировано, а вот пневмония набирает обороты. За предыдущую неделю зафиксировано 1323 заболевших. В больницы положили 596 человек.

В пресс-службе мэрии Хабаровска напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В нынешней сложной ситуации необходимо чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, не прикасаться к лицу, избегать мест скопления людей.