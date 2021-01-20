В Хабаровске будет усилен контроль над состоянием теплотрасс и электрических коммуникаций Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня утром «КП»-Хабаровск» писала о том, что прокуратура города начала проверку по делу о порыве на теплотрассе.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал ситуацию с аварией на теплотрассе, из-за которой 56 домов и несколько социальных объектов остались без горячей воды и отопления.

- Как только мы получили информацию об аварии, я сразу же взял этот вопрос на личный контроль. 18 января вопрос был решен и началось заполнение систем. Все дома подключили к теплу вчера, - говорит градоначальник.

Мэр города поручил усилить контроль над состоянием теплотрасс и электрических коммуникаций, так как в холодное время года вероятность аварий возрастает.