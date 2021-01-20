Вчера в поселке Николаевка из горящей квартиры спасатели вынесли кота Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Вчера вечером спасатели потушили горящую квартиру в поселке Николаевка Еврейской автономной области. По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, горела квартира на первом этаже панельного дома. О задымлении диспетчеру по телефону сообщили бдительные соседи. Они же позвонили хозяевам квартиры.

На место происшествия отправилась пожарная группа из шести человек и двух машин. Спасатели вынесли из задымленной квартиры живого кота. Возгорание было оперативно потушено, в соседние комнаты огонь не зашел. В результате пожара погорел один квадратный метр полов в прихожей квартиры. Причина возгорания - замыкание электропроводки.

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области еще раз напомнило жителям о необходимости следить за исправностью электропроводки в своих жилищах.