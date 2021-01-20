В Хабаровске в последний путь проводили пятерых горожан, погибших в пожаре Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 20 января, хабаровчане простились с пятью погибшими в страшном пожаре горожанами.

Погибшую семью похоронили на кладбище возле поселка Ильинка, об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

Мэр города и администрация выразили близким погибших соболезнования, разделили их скорбь и оказали необходимую помощь в организации похорон.

Напомним, трагедия произошла 14 января в Хабаровске, на улице Белорусской. Троих взрослых и двоих детей, уже погибших, нашли спасатели, когда тушили пожар.

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