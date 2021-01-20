В поселке Победа сгорел частный дом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарно-спасательная служба Комсомольска-на-Амуре вечером 19 января получила сигнал о возгорании. В поселке Победа горел деревянный дом. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытию пожарные увидели, что дом полностью охвачен пламенем. Огнеборцы потушили пожар, однако строение спасти не удалось - его уничтожил огонь.

Домовладелец попытался спасти имущество, но получил при этом сильные ожоги и был доставлен в больницу.

На данный момент причины возгорания устанавливаются, идет проверка государственным пожарным надзором МЧС России.