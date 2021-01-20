В Хабаровске начался месяц патриотического воспитания детей

В Хабаровске начался месяц патриотического воспитания для детей Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице стартовал месяц патриотической работы. С 20 января по 23 февраля школьников ждут тематические мероприятия. Патриотическому воспитанию молодежи городские власти уделяют большое внимание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

- В ходе месячника будут организованы традиционные социальные акции «Ветеран живет рядом», «Подарок воину», «Их согревает тепло наших сердец», - рассказал Семен Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

В этот месяц ребята пообщаются с военнослужащими, посетят выставки, поучаствуют в конкурсах. В «Юнармию» примут новобранцев. Также в этот период пройдет фестиваль солдатской и патриотической песни «Виктория». Кроме того, перед 23 февраля в Хабаровске торжественно возложат цветы к мемориальным доскам и памятникам.