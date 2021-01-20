В Хабаровске открылись новые пункты вакцинации от коронавируса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, еще несколько медицинских учреждений начали вакцинировать людей от коронавируса.

Так, «Вивея» принимает жителей по записи, с понедельника по субботу. Записаться можно по телефону 454-111 или через Госуслуги.

Поликлиника №16 также по записи принимает желающих поставить прививку с понедельника по субботу. Записаться можно по телефонам 365-364, 360-910.

Поликлиника №3 записывает на вакцинацию по телефону 979-896, принимает желающих с понедельника по субботу.

Еще один пункт вакцинации открылся в Клинико-диагностическом центре - поликлинике №6. Запись ведется через Госуслуги или по номеру телефона 757-560.

Поставить прививку могут лица старше 18 лет.