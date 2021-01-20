В МФЦ Хабаровского края жители обратились полтора миллиона раз Фото: Правительство Хабаровского края

На сегодняшний день в регионе работает 96 многофункциональных центров. При этом список услуг, которые они предоставляют, все время растет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Первый офис в регионе был открыт в 2012 году. За эти годы многофункциональный центр стал максимально востребованным и социально значимым для всех категорий граждан, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

Такие центры позволяют жителям не ехать в разные ведомства и организации для решения своих вопросов, а за один визит решить максимальное их количество, обратившись в одно окно.

В ведомстве сообщили, что за 2020 год в МФЦ жители края обратились полтора миллиона раз.

Из-за пандемии в прошлом году центры работали с гражданами по предварительной записи. Соответственно стало поступать огромное количество звонков. Всего за прошлый год в МФЦ позвонили порядка 316 тысяч раз, а это почти в три раза больше, чем в 2019 году. По информации ведомства, жители края остались довольны качеством услуг.