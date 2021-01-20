В Магадане спасатели не дали женщине умереть Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

По информации ГУ МЧС России по Магаданской области, 19 января спасателям удалось проникнуть в квартиру к пожилой женщине и спасти ее. Как сообщают в ведомстве, спасателей вызвала женщина, которая пришла навестить мать и та не открыла ей дверь. Женщина испугалась за жизнь и здоровье мамы и обратилась за помощью в МЧС.

Дежурная смена отреагировала на вызов оперативно, прибыла на место и поднялась по лестнице трехколенке на козырек подъезда. В окно спасатели увидели лежащую на полу женщину. Слесарным инструментов открыли входную дверь. Медики осмотрели женщину и решили отвезти в больницу. Сотрудники МЧС помогли отнести женщину в скорую и завершили свою операцию на месте происшествия