Погода в Хабаровском крае 21 января

Погода в Хабаровском крае на 21 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в столице края сегодня днем температура воздуха -12, -14.

Утром небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется.

Ветер юго-западный, 13-18 м/с. Влажность 82%. Уровень воды в Амуре - 109 сантиметров.

На юге Хабаровского края небольшой снег, температура днем от -13 до -8, ветер западный, 7-12 м/с;

В центральных районах - небольшой снег, температура днем от -25 до -18, ветер западный 4-13 м/с;

На севере края без существенных осадков, днем от -17 до -25, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с.