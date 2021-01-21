Хабаровчане назвали 2020 худшим годом за последнее время Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Всероссийский автомобильный сайт дром.ру провел опрос среди населения страны о том, каким был для них прошедший год. В опросе приняли участие 18932 человека. Большинство ответов было с негативным оттенком. Чаще всего россияне отвечали, что год был плохим. Так ответили 25% жителей страны. «Очень плохим» 2020 год оказался для 16% опрошенных. К примеру, в 2018 году плохим год был для 29%, 2014 - для 14%, 2009 для 34%, а 2001 для 18%.

Что касается Хабаровского края, то здесь почти половина назвала 2020 год плохим или очень плохим, 45% высказались именно так. Обычным год назвали 33,7% респондентов, а хорошим или отличным - 21,3%.

Среди самых популярных комментариев на сайте отметили следующие:

- 2020, полагаю, для многих был так себе. Про Москву не скажу, но в регионах много кто закрылся за год или потерял работу. С учетом роста цен на все и вся, падения доходов населения, это, пожалуй, худший год за последние 10 лет точно, - поделился пользователь сайта Андрей, и с ним согласились 680 человек.

Среди более позитивных выделили комментарий участника опроса, чью историю поддержали 539 человек.

- Родилась дочь, обновил автомобиль, завел новые знакомства, узнал, что не все в моем окружении мне в принципе рады. Попал в нестандартные для себя условия труда. Было тяжело, но адаптировался. Увидел, что люди в общей массе готовы помочь друг другу, что меня сильно обрадовало. Сильно потерял в финансах, но это временная трудность. Каким бы ни был 2020 - я его точно запомню и ни о чем не жалею. Выводы сделаны, опыт получен. Буду и дальше стараться оставаться человеком, - рассказал респондент.

- Худший год. Пандемия COVID-19 унесла много жизней в стране. Это худший результат. Потеря близких... Экономику можно восстановить со временем, это не так болезненно, - еще один комментатор высказался о прошедшем годе. Его поддержали 200 человек.