В Хабаровском «Авиагородке» ремонтируют тепловые сети Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В связи с работами на тепловых сетях в микрорайоне «Авиагородок» в многоквартирных домах до трех часов дня отопление и горячая вода будут подаваться из обратного трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

В частности холодно в квартирах домов на Матвеевском шоссе, на улице Кочнева, Данчука, на улицах Мирная и Летняя, а также на переулке Планерном.

Холодно в общей сложности в 43 жилых домах, в трех образовательных учреждениях, в трех учреждениях медицины и в семи административных организациях.

Телефон для справок 462-191 и 462-190 (130).