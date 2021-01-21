В Комсомольске-на-Амуре в пожаре погибли мужчина и женщина Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, днем 20 января дежурные приняли сообщение о пожаре в одном из домов в селе Пивань Комсомольского района.

Спасатели на месте констатировали горение крыши одной из квартир в доме. Приступив к тушению загорания и проверке задымленных помещений, спасатели обнаружили внутри женщину и мужчину, они уже не подавали признаков жизни.

Пожар был потушен, площадь его составила 64 квадрата. На месте происшествия работали 12 спасателей и четыре спецмашины. Обстоятельства случившегося выясняют оперативники и сотрудники пожарного надзора.