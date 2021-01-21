Сильный ветер настиг Еврейскую автономную область Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Как сообщили в ГУ ЧМС России по ЕАО, в области 21 января 2021 года наблюдается сильный ветер с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха в областной столице от -22 до -13.

В ведомстве предупреждают, что при такой погоде не исключены аварии на линиях электропередач, на коммунальных системах. Возможны чрезвычайные происшествия на дорогах, повалы деревьев, повреждение рекламных и других конструкций.

Спасатели рекомендуют жителям области пережидать порывы ветра в помещениях, если это невозможно, тогда нужно держаться подальше от различных конструкций и деревьев, не стоять под балконами домов.