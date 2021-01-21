Для формирования коллективного иммунитета в Хабаровском крае нужно привить не менее семисот тысяч жителей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

По словам Евгения Никонова, заместителя председателя правительства Хабаровского края, на данный момент в регионе прививку поставили уже порядка пяти тысяч человек. Ожидается, что к 1 февраля привьются уже 27 тысяч человек, а к 1 марта - 55 тысяч жителей края.

Со слов Евгения Никонова, к середине 2021 года порог по вакцинации в Хабаровском крае будет достигнут.

Напомним, медицинские учреждения города и края готовы начать прививочную кампанию. В регионе будут работать порядка 35 пунктов вакцинации. К 31 января медучреждения уже будут в полную силу работать в этом направлении.

На данный момент в Хабаровске прививку можно поставить в КДЦ «Вивея», в поликлинике №16, в поликлинике №3 и в клинико-диагностическом центре - поликлинике №6.

Запись осуществляется по телефонам медицинских учреждений или через портал Госуслуг.