Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 21 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации областного минздрава, обстановка по COVID-19 в Еврейской автономии на 21 января следующая:

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 4029 человек. За все время пандемии в области от этой инфекции умерло 97 человек. Справились с недугом 3559 жителей.

В два инфекционных госпиталя области были госпитализированы 40 человек, 333 – лечатся дома амбулаторно.

По состоянию на 10 декабря прошлого года коечный фонд области для больных с COVID-1 составил 318 коек. Занято на сегодняшний день 52.

Кроме того, на карантине сидят 160 жителей области.

За минувшие сутки проведено 130 тестов на инфекцию.

В медицинских учреждениях ЕАО на лечении от пневмонии находится 228 человек. Из них 9 детей. Госпитализация потребовалась 101 человеку, из них пятерым детям. На аппарате искусственного вентилирования легких находится один пациент.

Областной минздрав и правительство автономии напоминает жителям о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.