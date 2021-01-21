Новые аллеи и скверы появятся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство общественных территорий. По плану в регионе отремонтируют больше сотни площадок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Три площадки отремонтируют в поселке Солнечный - две аллеи обновят и построят одну спортивную площадку. Поселок в этом году получит порядка 4,5 миллиона рублей на реализацию проектов. Одна из аллей не ремонтировалась никогда, хотя ей, как и поселку, уже почти 60 лет. На объекте заменят разрушенные тротуары, заменят покрытие, поставят скамейки и урны, проведут освещение.

Как сообщает пресс-служба правительства, благодаря нацпроекту в прошлом году в 54 муниципальных образованиях края отремонтировали и обновили 121 территорию. Появились новые аллеи, скверы, детские и спортивные площадки, площади. На реализацию этого проекта было выделено порядка 400 миллионов рублей.

В этом году благоустроят еще 102 территории и потратят почти 363 миллиона рублей.