В Хабаровске 20 января на дорогах произошла 31 авария Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации государственной инспекции безопасности дорожного движения города Хабаровска, за 20 января в столице края произошло 31 дорожно-транспортное происшествие. Аварии принесли только материальный ущерб некоторым участникам, ни одного пострадавшего или погибшего человека не зарегистрировано.

За указанную дату в городе нарушили правила дорожного движения 230 раз. Среди них четверо водителей катались по дорогам краевой столицы в нетрезвом виде. Всего за сутки зафиксировано семь проездов на запрещающий сигнал светофора. Один автолюбитель выехал на встречную полосу движения.

Не пропустили пешеходов в городе за минувшие сутки 21 раз. Сами пешеходы нарушили правила дорожного движения 14 раз. Неправильно перевозили малолетних детей четыре автомобилиста. Не пристегнулись ремнями безопасности 25 человек.