Хабаровский футболист Марат Магжанов получил подписанный мяч от Игоря Дивеева

Молодой хабаровский футболист Марат Магжанов получил уникальный приз - мяч, подписанный самим Игорем Дивеевым, лучшим молодым игроком 2020 года в российской Премьер-Лиге, об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Марат получил подарок как один из лучших игроков детской футбольной лиги 2020 года. Мяч со своим автографом Игорь Дивеев отправил сразу после церемонии вручения футбольной премии «Первая пятерка».