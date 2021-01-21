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Хабаровский футболист Марат Магжанов получил подписанный мяч от Игоря Дивеева

Марат стал лучшим игроком детской футбольной лиги 2020 года
Оксана ШЕМЕТОВА
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Хабаровский футболист Марат Магжанов получил подписанный мяч от Игоря Дивеева

Хабаровский футболист Марат Магжанов получил подписанный мяч от Игоря Дивеева

Молодой хабаровский футболист Марат Магжанов получил уникальный приз - мяч, подписанный самим Игорем Дивеевым, лучшим молодым игроком 2020 года в российской Премьер-Лиге, об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Марат получил подарок как один из лучших игроков детской футбольной лиги 2020 года. Мяч со своим автографом Игорь Дивеев отправил сразу после церемонии вручения футбольной премии «Первая пятерка».