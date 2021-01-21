Модульная электростанция появится в Савинском селе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Перед Новым годом в селе Савинское Ульчского района случился пожар, сгорели три дизельных генератора, без света в канун праздника остались два села. Экстренно туда привезли резервные генераторы, однако это временная мера, теперь Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, распорядился построить в селе новую станцию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- На строительство из регионального бюджета планируется выделить 15 миллионов рублей. Новая станция обеспечит электричеством жителей сел Савинское и Монгол - всего более 360 человек, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новая станция будет модульной, с двумя дизельными генераторами, пожарной сигнализацией и с отдельным помещением для сотрудников.

В прошлом году было куплено семь дизель-генераторов для электростанций сел Нелькан, Кукан, Солонцы, Софийск, Верхняя Манома, поселков Тулучи и Катэн. На это потрачен 21 миллион рублей из краевых денег и 3,2 миллиона местных.