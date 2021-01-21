В отдаленные населенные пункты Хабаровского края будет ездить автопоезд Фото: Правительство Хабаровского края

На коллегии минздрава Хабаровского края обсудили итоги работы и перспективы на 2021 год. Главная задача на новый год - модернизация первичного звена здравоохранения. Здесь и закупка нового оборудования, и кадровая подготовка, ФАПы, диспансеризация. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

А в феврале будет принципиально новое дело - запустят спецавтопоезд, которые будет ездить в отдаленные районы края. С помощью поездов люди в самых отдаленных уголках края смогут обследоваться на месте, в передвижном флюорографе, маммографе и получить консультацию специалистов, а также привиться от коронавируса.

Кроме того, в 2021 году построят пять новых фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию. В 13 медорганизаций региона передадут 51 машину УАЗ «Патриот». Продолжат решать и вопрос с квартирами для медиков.