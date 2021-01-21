В Ленинском районе ЕАО ищут поджигателей дивана Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

По информации ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, 20 января в селе Бабстово спасателей вызвали на происшествие. Бдительные соседи пожаловались на дым, идущий из двухквартирного деревянного дома.

Сельская добровольная пожарная команда и пожарно-спасательная часть №3 проверили задымленное помещение по приезду. В доме обнаружили горящий диван. Спасатели быстро потушили возгорание, дом остался целым, пострадавших в пожаре не было.

Однако, по информации ведомства, собственники этого дома проживают в другом месте, по сути в их квартиру мог войти любой желающий. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка, а инспекторы ищут поджигателей.