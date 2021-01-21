Продукты производителей Хабаровского края отправятся на прилавки в Челябинскую область Фото: Александра ШОПЕНКО

Между Хабаровским краем и Челябинской областью продолжают развиваться партнерские отношения. Регионы сотрудничают в области здравоохранения, приобретения автомобильной и бытовой техники, изделий из металлопроката, а также продовольственных товаров.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, между регионами заключено соглашение о взаимном обмене информацией о производимых в регионах товарах и услугах.

В Хабаровском крае необходимо восстановить и дальше развивать краевую экономику. Это можно сделать в том числе за счет помощи местным производителям в поиске новых рынков сбыта, а межрегиональные отношения – эффективный инструмент поддержки бизнеса.

- Мы рассчитываем, что подписание соглашения с Челябинской областью позволит выйти на новое качество работы, повысить результативность взаимоотношений, учитывая актуальные потребности регионов, – отметила Валентина Филоненко, заместитель министра – начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта министерства.

Спикер отметила, что край заключил 46 соглашений с регионами России. Расширение географии партнерства станет хорошим стимулом и для расширения ассортимента продукции.