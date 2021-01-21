В Хабаровский край привезут 54300 доз вакцины от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

При правильном и массовом информировании о пользе вакцинации против коронавирусной инфекции населения края, а также при добросовестном отношении жителей к здоровью своему и близких, в регионе сможет сформироваться коллективный иммунитет к инфекции к середине 2021 года. Для этого в крае необходимо привить порядка 700 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Для реализации этого плана в регион поступают большие партии вакцины. Хабаровский край ожидает новую партию в количестве 54300 доз вакцины Гам-Ковид-Вак под торговой маркой "Спутник V".

- Никакого негативного влияния вакцины на существующие антитела к SARS-CoV-2 нет, прививка только усиливает антитела. Если у вас после вакцинации появились легкие признаки ОРВИ - это естественная реакция иммунитета на введенный агент, - прокомментировала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Хабаровского края.

- Любая вакцинация – дело добровольное, если вас принуждают привиться, следует сообщить об этом факте на «горячую линию» по COVID-19 – по номеру 122, - добавил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края.