Хабаровчане сами решат, что строить в парке «Динамо» Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Городская администрация во главе с мэром города обсудили преображение парка «Динамо». Инициативным бизнесменом было предложено застроить западную часть парка развлекательными объектами для досуга жителей краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Место, которое проходит в парке параллельно улице Пушкина сейчас пустует, бизнесмен предложил возвести там спортивные и детские площадки, точки общественного питания, лекторий, аттракцион «Полет гиббона» и ледовый каток вдоль первого пруда.

Иван Салтыков, бизнесмен, уже участвовал в реализации проектов, которые понравились населению, например, каток на набережной и сноупарк на склоне в парковой зоне стадиона имени Ленина и другие.

Градоначальника идея пришлась по душе, однако говорить о конкретной стройке Сергей Кравчук посчитал преждевременным.

- Мы должны учесть интересы хабаровчан и не перегрузить пространство парка. Сначала проведем опрос населения, и только на основе полученной информации будем составлять техническое задание для проектирования, - сказал мэр.

Профильным ведомствам мэр поручил разработать дорожную карту, включив туда опрос населения, как основной. Вскоре опрос будет запущен.