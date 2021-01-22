Погода в Хабаровском крае 22 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске 22 января осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Хабаровске днем от -15, до -17 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

На юге региона преимущественно без осадков, температура ночью от -27 до -20, в дневное время суток от -17 до -12, ветер западный 7-12 м/с.

В центральных районах Хабаровского края местами возможен небольшой снег, температура в ночное время от -42 до -20, днем от -27 до -20, ветер западный 4-13 м/с.

На севере края преимущественно без осадков, температура ночью от -38 до -20, днем от -23 до -9, ветер западный, северо-западный 4-11 м/с, на побережье местами 15-20 м/с.

Опасных метеорологических явлений 22 января в Хабаровском крае не прогнозируется. На реках региона ледостав. Солнечная активность низкая.