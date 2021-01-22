В Биробиджане ускорят строительство многоквартирных домов Фото: Правительство ЕАО

Развитие жилищного строительства продолжается в столице Еврейской автономной области. Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО, распорядился ускорить подготовительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Мэр Биробиджана представил участникам встречи территории для комплексной и локальной застройки.

По его плану продолжится строительство в жилом комплексе «Бирград», появятся новые дома возле сопки ДСМ.

Губернатор области проекты поддержал и акцентировал внимание заседающих на необходимости ускорить строительство.

- В регионе продолжает действовать национальный проект по переселению из ветхого и аварийного жилья, доступна программа «Дальневосточная ипотека». Служебное жилье необходимо медикам, учителям, работникам культуры. Для того чтобы все эти проекты работали в ЕАО, необходимо вводить в эксплуатацию большое количество жилых домов, - сказал губернатор ЕАО.

Губернатор также добавил, что важно не просто ускорить строительство домов, но и вести его качественно.