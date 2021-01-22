В Хабаровском крае ослабят ограничения, связанные с пандемией Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Утром, 22 января, в своем официальном аккаунте социальной сети Instagram Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, посредством прямого эфира обратился к гражданам и сообщил о том, что в нашем регионе будут ослаблены ограничительные меры, связанные с пандемией. Так, например, спортивные комплексы и культурные учреждения смогут принимать у себя уже по 50% зрителей.

Михаил Дегтярев отметил, что каждый день выздоравливающих в крае все больше, их количество всегда превышает количество заболевших, плюс старт массовой вакцинации также поспособствует укреплению ситуации.

- В «Платинум арене» и арене «Ерофей» половина трибун теперь будет заполнена, - говорит Михаил Дегтярев. - Кроме того, в Хабаровске мы разрешаем провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд.

Михаил Дегтярев поблагодарил всех жителей края за то, что в условиях пандемии население не пренебрегает мерами защиты и безопасности.