Похитителя жвачки поймали в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает пресс- служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился коммерсант и заявил о похищении из магазина автомата с жевательной резинкой. Коммерсант оценил ущерб от кражи в 45 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личность преступника. Им оказался уже привлекавшийся к суду молодой человек 18 лет.

По информации ведомства, вор решил похитить незакрепленный автомат из тамбура магазина. Он беспрепятственно вынес автомат и погрузил в свою машину. Затем, приехав домой, преступник вскрыл конструкцию, забрал содержимое, а автомат выбросил.

По факту преступления возбудили уголовное дело, молодой человек может получить до пяти лет лишения свободы. На данный момент преступник находится под подпиской о невыезде.