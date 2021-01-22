Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 22 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщают в пресс-службе правительства Еврейской автономной области, на день 22 января 2021 года в области зарегистрировано 4044 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За все время пандемии в ЕАО справились с тяжелой инфекцией 3570 человек. Скончались от вируса 98 пациентов. В две областные больницы госпитализировали 44 человека, 332 пациента лечатся на дому.

На текущее время в автономии развернуто 318 ковидных коек, из них заняты 54 штуки, это 16,9%. Дома на карантине сидят 163 человека. За минувшие сутки в области провели 128 коронавирусных тестов.

Обстановка с заболеванием пневмонией в Еврейской автономии следующая: на лечении в больницах зарегистрировано 229 пациентов с данным диагнозом, 11 из них - это дети. В стационаре лежит 107 человек, из них семеро детей, один ребенок еще не достиг возраста двух лет.

На аппарате искусственного вентилирования легких находится один взрослый пациент.