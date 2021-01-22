Воров сотовых телефонов задержали в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из случаев похищения сотового телефона произошел в краевой столице в доме на переулке Молдавском. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Хабаровску задержали подозреваемого в похищении телефона за 25 тысяч рублей. Вор находился в гостях у знакомого, вместе они выпивали алкоголь, а когда хозяин отошел, его гость украл у него сотовый телефон и ушел.

Смартфон вор продал незнакомцу, а деньги потратил на выпивку. Оперативники занимаются возвращением телефона хозяину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Еще один случай с хищением гаджета произошел в Хабаровске. Однако здесь сотрудники сразу помогли вернуть похищенный телефон хозяйке, так как вор не успел его продать.

«Мобильный» похититель пришел в гости к знакомой и украл у нее телефон стоимостью 17 тысяч рублей. Оперативники обнаружили сотовый в доме вора. Раньше он уже был судим.

По двум случаям завели уголовные дела. Ворам грозят сроки до пяти лет.