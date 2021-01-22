На Белорусскую и Вологодскую улицы Хабаровска вернулось водоснабжение Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сегодня в краевой столице не работают 24 лифта. Водоснабжение в домах и административных зданиях на улицах Белорусская и Вологодская восстановлено. Напомним, 21 января из-за течи из-под земли было прекращено водоснабжение в данном районе города. МУП «Водоканал» работал на месте происшествия, аварию устранили. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

21 января на дорогах Хабаровска работало 68 единиц техники. Ночью на дороги выехало 22 машины предприятий благоустройства. На дороги высыпали за сутки 514,4 тонны противогололедных средств. Вывезли за сутки 214 кубометров снега.

За 21 января в краевой столице произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Скорую помощь вызывали 677 раз.

В городе 22 января на маршрутах работает общественный транспорт, среди которого 522 автобуса, 31 трамвай и 16 троллейбусов.