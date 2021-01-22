На дорогах Хабаровска 21 января произошло 60 аварий

В Хабаровске 21 января произошло 60 аварий на дорогах

В Хабаровске за минувшие сутки, 21 января, на дорогах произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба государственной инспекции безопасности дорожного движения города Хабаровска.

Днем 21 января водитель автомобиля марки Хонда Фит не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Субару. В происшествии пострадал сам водитель Хонды - он сломал ключицу и был госпитализирован.

Всего за сутки в городе зарегистрировано 210 нарушений правил дорожного движения. Из них девять человек катались по городу в нетрезвом виде. На запрещающий сигнал светофора проехало четыре автомобиля, 21 водитель не пропустил пешеходов, 16 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, трое автолюбителей возили детей неправильно, а 14 человек не пристегнулись.