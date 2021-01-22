В аэропорту Хабаровска открылась новая фотовыставка

А аэропорту Хабаровска открылась новая фотовыставка

Хабаровский аэропорт вновь показывает жителям и гостям региона редкие архивные кадры. На третьем этаже терминала открылась новая фотовыставка. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Хабаровский аэропорт».

Экспозицию под названием «Забытое путешествие Петра Шимкевича» представила молодежная организация КМНС «Феникс Амура».

В аэропорту можно увидеть 47 редких фотографий конца 19 века. Они показывают быт эвенков, нанайцев, удэгейцев, негидальцев, якутов, селения духоборов и бурят.

У каждой фотографии своя история - люди запечатлены в национальных одеяниях, в традиционных жилищах, на промысле, на праздниках и обрядах.

На выставке представлены работы Петра Шимкевича. Его снимки - большая редкость, так как носят репортажный характер.

Выставка будет работать до середины февраля в общедоступной зоне аэропорта, затем она переедет в зал прилета внутренних авиалиний.