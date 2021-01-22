Новая вертолетная площадка открылась в комсомольской горбольнице №2

Доставлять пациентов будут вертолеты Ми-8 Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлого года была открыта новая вертолетная площадка в городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре. Она поможет решить проблему быстрой доставки пациентов из отдаленных районов. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Программа по развитию санавиации действует в крае с 2017 года. Именно тогда был запущен федеральный проект по оказанию экстренной медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных районах. Ежегодно на программу выделяется свыше 100 миллионов рублей. За 2019 год из отдаленных населенных пунктов удалось эвакуировать 379 пациентов.

Для доставки пациентов используются вертолеты Ми-8.