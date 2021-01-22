В Ульчском районе Хабаровского края открылась первая ледовая переправа Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на 22 января зарегистрировано 20 ледовых переправ через реки региона. Накануне межведомственная комиссия допустила к эксплуатации переправу через реку Амур между двумя селами - Ухта и Богородское Ульчского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инспекторы провели обследование и проверили ледовый покров на прочность. Толщина льда - 65 сантиметров. Специалисты установили, что на всем участке дороги по водоему опасных мест нет. Дорога может выдержать нагрузку весом до пяти тонн.

Как полагается, на дороге установлены необходимые дорожные знаки, вехи, шлагбаумы, информационные щиты, кроме того, оборудованы посты со спасательным и противопожарным оборудованием и инструментом.

Дорога запущена. Инспекторы вновь предупреждают жителей края, что на лед выходить и выезжать можно лишь в специальных оборудованных местах. И на этих участках соблюдать меры безопасности, не превышать допустимую грузоподъемность переправ.