Сотни миллионов рублей заработал Хабаровский край на лечении иностранцев

За прошлый год учреждениями здравоохранения Хабаровского края заработано 885 миллионов рублей на оказании медицинских услуг иностранным гражданам. Более 17 тысяч иностранцев получили медицинскую помощь. Большая часть из них - жители стран Средней Азии. Чтобы поддержать эту отрасль, в крае с 2017 года действует региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».

- Единственное, что на сегодняшний день остается не реализованным - это работа по привлечению переводчиков. К сожалению, у нас нет такой централизованной услуги. К услугам переводчиков прибегают, как правило, индивидуально, - сообщил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Программа рассчитана до конца 2024 года. Согласно плану, к сроку окончания действия программы медицинские учреждения края должны зарабатывать на лечении иностранных граждан не менее 1 миллиарда долларов США в год.