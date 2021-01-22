В Комсомольске-на-Амуре ритуальное агентство оштрафовали на миллион за взятки полицейскому Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прокуратура Города юности завершила проверку, которую проводила в отношении фирмы, занимающейся оказанием ритуальных услуг.

- Установлено, что в течение 2016 года в интересах общества неоднократно перечислялись денежные средства в качестве взяток сотруднику полиции за предоставление последним сведений об умерших гражданах, - рассказали в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

Данные «инвестиции», как полагали в руководстве фирмы, помогали получить ритуальному агентству конкурентное преимущество перед другими компаниями, занимающимися захоронениями и организациями похорон. За нарушение закона агентство ответит рублем.

- На основании постановления заместителя прокурора города компания привлечена к административной ответственности по статье КОАП: «Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица» в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, - отметили в надзорном ведомстве.

Постановление суда пока в законную силу не вступило. Сотрудник полиции, взятый «на содержание» ушлыми коммерсантами, привлечен к уголовной ответственности по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».