В Магадане прививку от коронавируса можно поставить в пяти пунктах вакцинации Еще один пункт открыт в поселке Сокол Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В России продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Каждый день в регионах страны открываются новые пункты вакцинации для жителей. Так, в Магаданской области прививку можно поставить в пяти таких пунктах. Они находятся в областной столице и еще один в поселке Сокол Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Магадана.

За день поликлиники Магадана ставят прививки 50-55 людям. Перегруженности на пунктах не наблюдается. В очереди на вакцинацию стоят примерно по 15-25 минут.

Поставить прививку можно в Магаданском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Поликлиниа №1». Здесь работает четыре пункта вакцинации.

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть «Авиамедицина» также вакцинирует население.