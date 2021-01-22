Конкурс «Птицы вокруг нас» стартовал в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Зоосад «Приамурский» запустил краевой конкурс натуралистов на тему «Птицы вокруг нас».

Организаторы конкурса отмечают, что из всего животного мира птицы являются самыми заметными, так как окружают людей всюду - на улицах, в парках, в сказках и мультфильмах. Подробнее узнать о птичьем мире и понаблюдать за ними предложили на конкурсной основе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участники конкурса будут соревноваться в трех номинациях. Первая - «Синичкин календарь». Здесь принимаются работы по организации подкормки птиц и наблюдения за ними. Вторая номинация - литературная, она носит название «Мои наблюдения». Натуралисты пишут в литературных жанрах о птицах, фотографируют или рисуют объект наблюдения. И третья номинация - «Остановись мгновение». Эта номинация художественного формата. Здесь принимаются рисунки и фотографии птиц с комментариями.

Конкурс стартовал 20 января, работы принимаются до 22 марта. С 23 марта будут подводиться итоги. Все натуралисты получат билет в зоосад и сертификат участника.