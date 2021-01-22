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Общество

Ожидаемая выручка Почты России за 2020 год превысит 209 млрд рублей

За прошедший год выручка компании, полученная через цифровые каналы, выросла на 77 процентов
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Несмотря на негативное влияние пандемии, Почта России продолжила развивать международный бизнес. Фото: Почта России

Несмотря на негативное влияние пандемии, Почта России продолжила развивать международный бизнес. Фото: Почта России

Почта России завершает с прибылью свой первый год в статусе акционерного общества. Несмотря на увеличение расходов, связанных с необходимостью обеспечить соблюдение противовирусных мер и перестроить операционные процессы из-за COVID-19, компания перевыполнила плановые финансовые показатели. Ожидаемая выручка и чистая прибыль по итогам 2020 года превысят бюджетные показатели, которые составляют 209.2 млрд рублей и 69 млн рублей соответственно. Окончательные финансовые итоги будут подведены в марте 2021 года.

Исключительные условия, созданные пандемией, стали стресс-тестом для Почты по всем направлениям и значительно ускорили темпы ее цифровой трансформации. За прошедший год выручка компании, полученная через цифровые каналы, выросла на 77% до 35 млрд рублей. Почта нарастила аудиторию и расширила функционал своего мобильного приложения: в нем появилась возможность записаться в почтовые отделения, отправить посылку по номеру телефона, приобретать товары. Увеличилось число каналов для получения обратной связи от компании: Почта запустила голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit для клиентов горячей линии, а также собственный навык для голосового помощника Яндекса «Алиса». Бюджет на цифровое развитие в 2021 году будет увеличен на 42% по сравнению с прошлым годом.

Еще одним существенным драйвером роста финансовых показателей стало лидерство Почты в логистике для электронной коммерции. Ее доходы от посылочного бизнеса выросли на 10%. В 2020 году Почта доставила более 98 млн отправлений с заказами из российских интернет-магазинов. К доставке Почтой подключились большинство крупнейших игроков ecom-отрасли, в том числе Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, Goods, АлиЭкспресс Россия, iHerb и AVON. Почтовые отделения стали пунктом выдачи заказов для Л.Этуаль, Wilbberries, Авито и М.Видео.

Несмотря на негативное влияние пандемии, Почта России продолжила развивать международный бизнес. Рост объема экспортных отправлений составил 23%. В условиях жестких ограничительных мер и сокращения объемов авиасообщения Почта успешно разработала альтернативные маршруты доставки международной почты: морем, гибридными транзитными маршрутами, собственными самолетами и грузовыми рейсами партнеров-авиаперевозчиков. В результате компании удалось продолжить отправку писем и посылок в Россию и за рубеж. В общей сложности за 2020 год она обеспечила доставку 211 млн международных почтовых отправлений. Более того, Почта пришла на помощь иностранным коллегам и через свои дочерние общества в Китае, Гонконге и Европе организовала транспортировку отправлений иностранных почтовых администраций Европы и Азии.

Почта России развивает и внутреннюю логистическую инфраструктуру. Продолжается обновление автопарка. В прошлом году Почта закупила 6 156 отечественных транспортных средств (Lada, ГАЗ, УАЗ, FORD и КАМАЗ) на общую сумму 10,54 млрд рублей. Готов к запуску логистический центр в Новосибирске площадью 46 тыс. кв. м рядом с аэропортом Толмачево. Это флагманский объект сети логистических центров, которую Почта России создает в партнерстве с Банком ВТБ. Запуск девяти из них запланирован на 2021 год.

Почта России продолжает улучшать условия труда своих сотрудников. В конце 2020 года завершилась масштабная программа повышения заработных плат, которая стартовала в 2019 году и затронула 90% операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Зарплата сотрудников основного производства выросла в среднем на 19%, что больше чем в три раза превышает средний рост по стране. Это произошло на фоне возросших расходов, связанных с необходимостью обеспечить соблюдение противовирусных мер, на которые Почта направила свыше 1,5 млрд рублей.