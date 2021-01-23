Рейтинг имен новорожденных составили в Хабаровском крае

Выбирая имя ребенку, родители часто ориентируются на имена предков, на то как имя будет сочетаться с отчеством Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае подвели итоги работы отделов ЗАГС за прошлый год. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в 2020 году родились 13 824 ребенка – это на 462 человека больше, по сравнению с 2019 годом. У двух семей родились тройни, а двоен было 156.

Мальчиков родилось 7104, девочек – 6720. Самыми популярными именами стали Артем (361) и Софья (299). Самыми редкими, буквально единичными случаями, стали имена Архип, Василис, Герасим, Митрофан и Дементий. Редкие имена среди девочек – Аксения, Ванесса, Клара, Матрена, Серафима, Евангелина, Таисья и Инна.

На вторых-третьих позициях рейтинга расположились такие имена как Александр (336) и Михаил (225), Мария (255) и Алиса (254). Популярны у родителей мальчиков имена Максим, Иван, Дмитрий, Роман, Богдан, у родителей девочек – Валерия, Дарья, Полина, Екатерина, Анастасия и Мария.

Кстати, в новогоднюю ночь родились 16 детей, а за 21 день наступившего 2021 года на свет появился 671 младенец.