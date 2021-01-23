В конкурсе имени Вернадского примут участие девять школьников из Хабаровского края

Конкурс, носящий имя великого ученого, призван поднять интерес детей и юношей к науке. Фото: Логотип конкурса

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского. Честь представлять край на федеральном уровне предоставлена девяти школьникам.

В марте пройдет заочный этап – работы участников со всей стране изучат эксперты и напишут рецензии. Авторы работ, получивших положительные оценки в заочном туре, представят свои исследования в финальном очном этапе, который состоится в апреле.

Победители регионального этапа много внимания уделили экологии и окружающей человека среде. Например, Елизавета Мисоченко (школа №3, Ванино) исследовала «Зависимость от соцсетей людей разных поколений», Артем Дю представил «Некоторые данные о загрязнении атмосферного воздуха в Хабаровске», Арина Ядыкина (лицей «Ритм», Хабаровск) изучила биографию первого художника Амура Егора Мейера.

Всего на заочный региональный этап было представлено 219 работ 253 авторов (принимались исследования и в соавторстве) из 15 районов края. Авторы – школьники 1-11 классов.