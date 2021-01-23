В Хабаровске началась вакцинация от коронавируса в домах престарелых

Особо уязвимых перед инфекцией граждан вакцинируют в первую очередь Фото: Правительство Хабаровского края

Массовая вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае показала хороший старт. Перед медиками поставлена задача привить в первую очередь людей из группы риска. Поэтому 23 января началась вакцинация в домах-интернатах. Выездная бригада доставила вакцину «Спутник V» в Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в поселке им. Горького.

Здесь уже десять месяцев в условиях крайне жесткого карантина живут свыше 450 человек. Нелегко и персоналу: сотрудники дежурят сменами по 14 дней. Психологически это очень тяжело.

Появление выездной бригады в учреждении приняли так, как в детсадах встречают Деда Мороза: радостно, предвкушая чудо – снятие карантина по коронавирусу.

- Появление вакцины в социальных учреждениях, начавшаяся прививочная кампания, даёт нам надежду на то, что мы справимся с этим вирусом и сможем смягчить ограничительные меры для учреждений социальной защиты, - отметил Александр Дорофеев, и.о. министра социальной защиты населения края.

В крае в стационарных учреждениях социального обслуживания проживают около 3500 человек. Всем им предложили пройти вакцинацию. Напомним, это решение каждый человек принимает самостоятельно. В случае оказания давления со стороны работодателей или иных лиц, краевой минздрав просит звонить на единую «горячую линию» по COVID-19 – 122.

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