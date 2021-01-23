В Хабаровске некрасиво обокрали салон красоты

Девять тысяч рублей считаются значительной суммой ущерба. Фото: МВД России

В Хабаровске раскрыли кражу выручки из салона красоты. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, владелец салона обратился в полицию, увидев утром разбитое окно, которое еще вечером было абсолютно цело.

Предприниматель понял все правильно: в салоне явно побывал посторонний Как позже установила полиция, вор действовал ночью. Разбил окно, залез в помещение, схватил металлическую коробку, в которой хранилась выручка. Вечером хозяин оставил там девять тысяч рублей. Их-то и похитил злоумышленник.

Полицейские задержали подозреваемого – 31-летнего безработного хабаровчанина. Деньги он, по его словам, успел потратить на личные нужды. У гражданина ранее уже были конфликты с законом по статье 158 «Кража». Новое уголовное возбуждено также по этой статье. Гражданину грозит до пяти лет лишения свободы.